Экономика
ИнтерфаксРосстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
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Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
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Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Национальная служба новостей03:52
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Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
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Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
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ТАСС 03:32
Общество
Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения
Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
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США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 24 апреля в 09:42
Политика
США хочет убрать Россию с рынка ядерных технологий
США планируют вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий.
URA.Ru 24 апреля в 03:35
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Политика
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
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Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю
Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты
Москва, 25 апреля 2020, 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.
REGNUM вчера в 06:13
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Авто
Ferrari представит две новинки в 2020 году
В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe 23 апреля в 23:40
Авто
Найден поддержанный автомобиль, не теряющий в цене 50 лет
Журналисты провели мониторинг цен на классический Porsche 911 первого поколения и оказалось, что данная модель практически не обесценилась за 50 лет.
32CARS.ru 03:51
Общество
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Модель Калашникову пристыдили за прогулку в нижнем белье по Москве
Калашникова на спор бегает по улицам в нижнем белье и чулках.
НТВ вчера в 12:48
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Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Происшествия
В Тамбовской области выявлено еще 56 случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 399 человек, сообщили 26 апреля в оперативном штабе региона.
Kursk.com 03:34
Культура
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv 23 апреля в 15:01
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
ToDay News Ufa 24 апреля в 06:34
Футбол
СМИ назвали формат возобновления бундеслиги в мае
Матчи чемпионата Германии по футболу планируют возобновить 9 мая — как пишет Daily Mail со ссылкой на близкий к руководству бундеслиги источник, на стадионах смогут присутствовать не более 300 человек, а по прибытии на каждую игру футболистам будут измерять температуру.
РБК 03:54
Наука
Рассчитана кристаллическая структура сверхтвердых боридов молибдена
Ранее группа физиков под руководством Артема Оганова, профессора Сколтеха и МФТИ, опубликовала в Journal of Applied Physics работу, в которой был предложен список твердых и сверхтвердых материалов, имеющих потенциальное приложение во многих областях промышленности.
Naked Science 24 апреля в 04:40
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41