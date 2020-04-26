Экономика
9111.ruРосстат заявил о снижении реальных доходов россиян
В I квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% в годовом сравнении. Об этом свидетельствуют данные, представленные Росстатом, пишет Интерфакс.
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Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
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Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
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