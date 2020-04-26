с чего всё началось

В I квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% в годовом сравнении. Об этом свидетельствуют данные, представленные Росстатом, пишет Интерфакс.

Хоккей Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.

Здоровье В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. 14

Происшествия На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19 Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 196

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Общество Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке Планы расстроил Южносахалинский городской суд, который наложил арест на сделки по уголовному делу Олега Кана, которого СМИ прозвали крабовым королем. 40

Культура Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 165

Здоровье В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 902

Технологии Facebook представила сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms Сервис Messenger Rooms рассчитан на проведение конференций до 50 человек, в том числе тех, кто не зарегистрирован в Facebook. 5

Происшествия В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19 Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 237

Футбол Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами Сайт Football365.com включил форварда "Зенита" Артема Дзюбу в десятку лучших европейских игроков, чьи контракты завершаются грядущим летом.

Политика Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе. 680

Происшествия В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 31

Общество Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил. 279

Общество В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 372

Спорт Губерниев считает, что Семин не может быть лучшим тренером 2019 года Известный спортивный комментатор и популярный шоумен Дмитрий Губерниев в интервью Р-Спорту поделился своим мнением о том, что Федерация спортивных журналистов страны признала лучшим тренером 2019 года наставника "Локомотива" Юрий Семинаю По мнению Губерниева, это свидетельствует о неуважении к профессии тренера.