Экономика
REGNUMРосстат заявил о сокращении числа бедных в России
За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. Годом ранее данный показатель составлял 19,1 млн человек, или 13% населения.
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Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Общество
Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»
В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Хоккей
Александр Хованов – о сборной России, игре в Канаде, «Миннесоте» и гепатите
Переболел гепатитом, из-за болезни не попал на юниорский чемпионат мира, был задрафтован «Миннесотой» в третьем раунде, в последний момент был отцеплен от молодёжки на МЧМ-2019.
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на одной из центральных улиц — Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Политика
Мединский отреагировал на запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе
Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему провести в городе концерт «Песни Победы» весной 2020 года из-за «российской пропаганды», изучить новейшую историю.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
На портале госзакупок появилась информация о выделении почти 3,9 млн руб. на вечеринку представителей МИД России в стиле "Великого Гэтсби".
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Авто
Компания Geely представит новый семиместный кроссовер
Сегодня стало известно о скором выходе нового кроссовера Geely, который может появиться уже к середине следующего года.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге
Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге.
Экономика
Инвестпрограмма «ФСК ЕЭС» в 2020-2024 годах составит 555 млрд рублей
Объем финансирования на 2019 год определен в размере 156,12 млрд рублей, на 2020-2024 годы - 555,15 млрд рублей.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Футбол
Тьерри Анри может возглавить «Барселону»
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
Происшествия
Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти
В Ленинградской области из Финского залива спасли редкую птицу, которую не часто можно встретить в наших широтах.