Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат назвал число бедных россиян

В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.
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Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

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Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

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Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

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Росстат назвал число бедных россиян

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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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Телегин объяснил развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
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Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов

В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
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Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ

Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Sportbox.RU 15:53
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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Политика

Стало известно, почему Путин не поздравил Зелинского с Новым годом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, в связи с чем президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством президента Украины Владимира Зелинского и главы Грузии Салоне Зурабишвили.
Национальная служба новостей 06:30
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
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Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.
РБК 20:33
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Футбол

Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов

Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости 22:28
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ 13:41
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru 22:00
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса

Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
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Общество

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК 19:14
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Приставка от компании Microsoft получит аналогичный процессор, что и PlayStation 5. Предполагается, что новый Xbox выйдет с видеоускорителем Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мгц.
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Общество

В Уругвае объявлен режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин

Чрезвычайную ситуацию в Уругвае объявил президент страны Табаре Васкес. Причина такого решения -растущее число преступлений против женщин.
Pravda.Ru 23:31
Хоккей

ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:17
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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Суд арестовал двух обвиняемых в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Никиту Семенова и Георгия Чернышева по обвинению в участии в организации, которая запрещена в РФ.
Газета.Ru 16:11
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости 22:19
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Газета.Ru 23:04
Общество

Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»

Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
РИА Новости 22:46
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости 07:08
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