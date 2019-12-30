Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. Годом ранее данный показатель составлял 19,1 млн человек, или 13% населения.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

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Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента в стране положена смертная казнь.
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Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
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Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru 16:31
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Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
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Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
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Коммерсантъ вчера в 23:51
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Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
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Польша обвинила СССР в союзничестве с нацистской Германией

Как считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа положил начало «военному союзу» между СССР и нацистской Германией.
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Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

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Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина

Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о двусторонних встречах с президентом России Владимиром Путиным на даче в Подмосковье.
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Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru вчера в 14:45
Армия и оружие

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Российская газета 28 декабря в 05:05
Технологии

Российские учёные разработали модель Вселенной без «тёмной энергии»

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Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
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Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ

Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
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Упавшей во Владивостоке цирковой гимнастке провели вторую операцию

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Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
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Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
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Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ

Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
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Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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