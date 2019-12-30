Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. Годом ранее данный показатель составлял 19,1 млн человек, или 13% населения.
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