Экономика
Gazeta.SPbРосстат заявил об ускорении экономики в два раза
Рост ВВП вырос на 1,1%. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает Федеральная служба государственной статистики, которая провела ряд исследования и выявила ускорение экономики почти в два раза за последние девять месяцев.
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Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Газета.Ru вчера в 13:41
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Технологии
Джон Кармак начнёт работать над сильным искусственным интеллектом
Разработчик останется в компании в качестве консультанта, но основную часть своего времени он посвятит работе над сильным искусственным интеллектом (artificial general intelligence (AGI)).
News.ru 04:39
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений
Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Российская газета 05:03
Политика
Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы
В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Экономика
Средний «заем до зарплаты» вырос почти на 10%
Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.
ТАСС вчера в 20:31
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Газета.Ru 05:54
Политика
Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
REGNUM 06:45
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
RT на русском 06:42
Общество
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы
Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори.
Lenta.ru 06:17
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.
Российская газета вчера в 08:08
Здоровье
В двух школах Ульяновска объявили карантин из-за пневмонии
В Ульяновске в двух школах объявили карантин из-за пневмонии, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06:00
Армия и оружие
Российский корабль-шпион прорвался к берегам Америки
Утро.ru 12 ноября в 03:22
Общество
В Венеции произошло сильнейшее наводнение
Добавим, самое сильное наводнение в современной истории Венеции произошло в 1966 году, когда уровень воды поднялся до отметки в 194 сантиметров.
Inc-news.ru вчера в 06:28
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика
Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Авто
Названа дата продажи Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. поступит в продажу до конца ноября.
Автоновости дня 12 ноября в 02:47
Здоровье
В поликлиниках Алтайского края появилась новая вакцина от гриппа
Прививки, которые раньше бесплатно делали в алтайских поликлиниках, рассчитаны на два вируса гриппа типа А и один вирус типа B. В штаммовом составе новой квадривалентной (четырехкомпонентной) вакцины на один больше: она дополнительно защищает еще от одного вируса типа B.
АМИТЕЛ 02:38
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31