Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbРосстат заявил об ускорении экономики в два раза

Рост ВВП вырос на 1,1%. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает Федеральная служба государственной статистики, которая провела ряд исследования и выявила ускорение экономики почти в два раза за последние девять месяцев.
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Рост российской экономики в IV квартале может ускориться

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
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РИА Новости 02:26
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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
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Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.
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Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
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В Ульяновске в двух школах объявили карантин из-за пневмонии, передает ОТР.
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