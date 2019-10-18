Экономика
РИА НовостиРост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2%
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.
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Космос
Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Авто
Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Шоу-бизнес
Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской
Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Кино
На «Оскар» за анимацию претендуют четыре аниме
Если с номинацией на «Оскар» всё получится, как у Мамору Хосода с его аниме «Мирай из будущего» в прошлом году, то у «Дитя погоды» будут мощные американские конкуренты, включая ту же «Историю игрушек 4», например.
Общество
Стало известно, как будет выглядеть отель Radisson в Барнауле
Политика
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета
Министерство природных ресурсов и экологии России выложило в фейсбуке видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
Политика
ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра
Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Кино
Голливуд выпустит в мировой прокат фильм забайкальского режиссера
Голливудская компания «Paramount Pictures Corporation» доработает фильм забайкальского режиссера Солбона Лыгдэнова «321-я сибирская» и выведет картину в мировой прокат.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Космос
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Современные ученые отметили, что во время мощной бури древние племена могли заметить свечение в небе (от солнечных частиц, вступивших в контакт с атмосферой), и проверили, нет ли в текстах похожих упоминаний.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Хоккей