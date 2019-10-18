Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2%

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.
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