Экономика

REGNUMREGNUMВВП Китая за первые три квартала 2019 года прибавил 6,2%

ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР. Рост ВВП за указанный период оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.
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Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2 процента

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