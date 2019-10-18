Экономика
REGNUMВВП Китая за первые три квартала 2019 года прибавил 6,2%
ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР. Рост ВВП за указанный период оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.
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Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Политика
Глава СПЧ на вопрос о своей отставке ответил вопросом
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уклонился от ответа на вопрос о своей возможной отставке.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Происшествия
В Воронеже пропали две школьницы
Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» обратились к жителям Воронежа с просьбой помочь найти 12-летнюю Дарью Г. и 13-летнюю Юлию С. Школьницы пропали в четверг, 17 октября.
Гаджеты
Представлены изображения OnePlus 8 Pro
Как вы можете видеть из рендеров, представленных ниже, OnePlus 8 Pro будет оснащен перфорированным дисплеем вместо экрана без вырезов, который используется для OnePlus 7 Pro и 7T Pro.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Происшествия
Внук Назарбаева получил условный срок за нападение на полицейского
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 30-летний Айсултан Назарбаев приговорён к году и шести месяцам тюрьмы условно за нападение на полицейского в Лондоне.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали молиться за здоровье актрисы
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, одна из подписчиц предложила родным Анастасии Заворотнюк провести соборную молитву за здравие любимой актрисы.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Политика
В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа
У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год
Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Автоспорт
Petrobras в ближайшие дни разорвет спонсорский контракт с «Маклареном»
Бразильская нефтяная компания Petrobras в ближайшее время официально разорвет спонсорский контракт с «Маклареном».
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц примет участие в шоу «Холостяк»
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц поборется за сердце нового героя шоу «Холостяк» Антона Криворотова.
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
Армия и оружие
Страны ЕС не смогли согласовать санкции против Турции
Страны ЕС на саммите в четверг не смогли согласовать общие санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, передает заявление будущего главы Евросовета, премьера Бельгии Шарля Мишеля радиостанция RTBF.be.
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.