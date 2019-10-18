Экономика

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Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2019 года составил 6,0% в годовом выражении, за первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.
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Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2 процента

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