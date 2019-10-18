Экономика
REGNUMВВП Китая за первые три квартала 2019 года прибавил 6,2%
ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР. Рост ВВП за указанный период оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.
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Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
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На двоих жителей Курил напала медведица.
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Политика
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Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила свои первые мониторы
Актуальные Новости вчера в 07:35
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости вчера в 19:25
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Происшествия
СМИ: в мэрии Челябинска силовики провели обыск
В мэрии Челябинска утром 18 октября прошёл обыск.
REGNUM 02:09
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Спорт
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Общество
Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.
RT на русском 01:44
Здоровье
«Роскосмос» не вывозит обломки ракет, упавших на Алтае
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии
Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном.
РБК вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Общество
В России протестируют выдачу электронной подписи дистанционно
В России пройдет эксперимент по дистанционной выдаче электронной подписи, которая позволяет подписывать документы на недвижимость и получать банковские гарантии.
BFM.ru 02:05
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Армия и оружие
Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены
В 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы на Дальнем Востоке несколько раз останавливались двигатели из-за сбоев электронной системы управления.
Рамблер 02:09
Политика
Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
Комментируя РИА Новости решение Элладской церкви, заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата".
РИА Новости 15 октября в 08:43
Политика
Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
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Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35
Происшествия
В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной
В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Znak.com 01:55