Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 109 трлн 361,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%.
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с чего всё началось
Согласно первой оценке
 Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.
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