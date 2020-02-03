Экономика
ИнтерфаксРост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%
Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 109 трлн 361,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Экономика
Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Технологии
Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года
Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.
Общество
В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10
Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек.
Происшествия
Ребенок выпал на ходу из автобуса с мертвым водителем
Уточняется, что у шофера случился инсульт. В момент ДТП в салоне автобуса было двое учителей и 20 детей.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Музыка
Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»
Общество
Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Путину
Родители фигурантов дела о "Сети" написали открытое письмо Владимиру Путину.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Авто
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
В Федеральном институте промышленной собственности появилась запись с патентными изображениями нового электромобиля Zetta.
Общество
Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов
Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Авто
Электрический Hongqi E115 от экс-дизайнера Rolls Royce готов к дебюту
Напомним, ранее в Сети показали интерьер китайского «клона» Rolls-Royce от Hongqi.
Общество
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.
Спорт
Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Политика
Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины
Ранее Зеленский выразил надежду, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором
Происшествия
Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Спорт
Чемпион мира по борьбе Билял Махов попался на допинге
Политика
Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве
Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.