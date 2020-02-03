Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

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Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

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Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

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Рост совершил плановую посадку

Российская газета10:54

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