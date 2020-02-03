Экономика
RT на русскомРосстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
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Общество
Вступили новые правила получения шенгенской визы
Новые правила получения «шенгена» вступили в силу со 2 февраля.
Общество
Украина: Порохоботы оседлали Шарика и воспряли духом
Пять лет слушала о том, как ее "лично обворовывает президент Украины".
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Общество
Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
Космос
Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Общество
В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны
Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Происшествия
Власти назвали предварительную причину обрушения в кафе в Новосибирске
Кровля над раздевалкой в кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС администрации Советского района города.
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Армия и оружие
Силы ЛНА находятся в полной готовности во всех военных округах в Ливии
«Наши силы в полной готовности во всех военных округах, начиная от Тобрука до аль-Куфра, в Триполи, в Западном регионе», - подчеркнул представитель ЛНА.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Спорт
Российский борец Махов уличен в применении допинга
Глава федерации российской борьбы Михаил Мамиашвили сообщил прессе о неудачном допинг-тесте известного борца Биляла Махова.
Политика
Продлен срок подачи поправок в Конституцию
Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля.
Хоккей
Заварухин: Сятери держал нас в игре
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.