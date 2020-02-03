с чего всё началось

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Космос Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Происшествия Власти назвали предварительную причину обрушения в кафе в Новосибирске Кровля над раздевалкой в кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС администрации Советского района города.

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Спорт Президиум ВФЛА подал в отставку Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.

Общество Российская модель вышла в свет в откровенном наряде Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.

Политика В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Политика Продлен срок подачи поправок в Конституцию Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля.