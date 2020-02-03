с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Общество В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.

Общество На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.

Общество Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.

Футбол Кокорин подтвердил слова Уткина о зарплате в «Зените» Ранее похожую информацию сообщал спортивный журналист Василий Уткин, который не только назвал действующий доход российского футболиста, но и напомнил о его словах о том, что после выхода из мест заключения Кокорин готов играть бесплатно.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Технологии ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений "ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".

Спорт Клебо рассказал, как сломал палец Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо огласил обстоятельства, как же образом сломал палец руки.

Общество Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».