Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать182
с чего всё началось
Росстат оценил
 рост ВВП России за 2019 год в 1,3%. Показатель совпал с официальным прогнозом Минэкономики, хотя само ведомство оценило рост в 1,4%. В 2018 году ВВП увеличился на 2,3%.
Коммерсантъвчера в 08:59

Подробнее о событии

Ключевые факторы ускорения экономики РФ - реализация нацпроектов и расширение соцрасходов

ПРАЙМ02:02

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомостивчера в 15:58

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфаксвчера в 08:13

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUMвчера в 08:18

Рост совершил плановую посадку

Российская газетавчера в 10:54

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известиявчера в 08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАССвчера в 08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

StarHit.ru вчера в 20:00
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Общество

Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Мойка78 вчера в 21:13
Происшествия

Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии

Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

Появились снимки пораженных коронавирусом легких

Москва 24 вчера в 08:31
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Катунь 24 02:50
Армия и оружие

В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Discover24 03:04
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.
ТАСС 02:45
Здоровье

Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Аргументы недели 00:15
Игры

Появились новые сведения о старте продаж Sony PlayStation 5

Анонс PlayStation 5 пройдет в рамках мероприятия под названием PlayStation Meeting 15 февраля.
Anonsens вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru вчера в 19:14
Здоровье

В Югре 31 человек находится под наблюдением из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае, в Югре под наблюдением находится 31 человек.
NV86.ru 02:57
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Общество

Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Коммерсантъ вчера в 02:26
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 02:02
Футбол

Кокорин подтвердил слова Уткина о зарплате в «Зените»

Ранее похожую информацию сообщал спортивный журналист Василий Уткин, который не только назвал действующий доход российского футболиста, но и напомнил о его словах о том, что после выхода из мест заключения Кокорин готов играть бесплатно.
VSE42.RU вчера в 01:17
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".
Pravda.Ru вчера в 02:26
Спорт

Клебо рассказал, как сломал палец

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо огласил обстоятельства, как же образом сломал палец руки.
Нева Спорт вчера в 14:50
Общество

Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
РБК 02:14
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы вчера в 02:47
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Происшествия

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Известия 00:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное