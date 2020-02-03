Экономика

ТАССТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

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Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

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Рост совершил плановую посадку

Российская газета10:54

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

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Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

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Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03
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В США официально стартует предвыборная президентская кампания

Сами выборы президента в США пройдут в начале ноября.
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Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
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Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru 02:55
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Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО

Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Красная весна 12:56
Здоровье

Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Радио Sputnik 02:52
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
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Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Вести ФМ 00:14
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МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
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В Госдуме предложили запретить принимать посылки из Китая

31 января стало известно о первых двух заразившихся коронавирусом в России в Забайкалье и Тюменской области.
Говорит Москва 04:00
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Политика

Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками

Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.
РБК 15:24
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«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

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Шоу-бизнес

Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью

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Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Газета.Ru 16:25
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Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
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Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
ТАСС 16:00
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Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
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«Кому-то надо прикрыть свою пятую точку». Жесткий пост жены форварда «Магнитки» после его отчисления из клуба

Жена нападающего экс-нападающего «Металлурга» Дениса Паршина опубликовала в Instagram пост, в котором жестко раскритиковала разрыв клубом контракта с ее мужем.
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Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье

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Первый известный межзвездный объект — т. е. сформировавшийся за пределами нашей Солнечной системы — был обнаружен в конце 2017 года и получил название 1I/Оумуамуа.
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Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
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Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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