Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует из данных о производстве ВВП за минувший год.РБКвчера в 10:55
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Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Происшествия
Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей
По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Политика
В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России
Ранее 4 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России.
Общество
В Макао закрыли все казино из-за коронавируса
Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино города на две недели для предотвращения распространения коронавируса.
Технологии
Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Армия и оружие
Мантуров сообщил о лучшем поставщике боевых самолетов для Индии
Ранее в «МиГ» заявляли, что российский истребитель МиГ-35, принимающий участие в индийском тендере на закупку ста десяти самолетов подобного класса, обойдется Индии на 20% дешевле зарубежных аналогов.
Музыка
Названа самая прослушиваемая певица на Spotify
Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз.
Политика
Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом
Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Здоровье
Эпидемия гриппа и ОРВИ нарастает в Нижегородской области
Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области в период с 27 января по 2 февраля.
Авто
Представили бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun
Новинка стала первой моделью немецкого бренда, базирующейся на "тележке" MQB A0 IN, которая представляет собой бюджетную версию глобальной платформы MQB.
Экономика
Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая
Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, в особенности на потреблении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйляна.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Общество
«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая
Культура
В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»
В Набережных Челнах начались съёмки восьмисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Здоровье
Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев
Зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Космос
Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты
К эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» появились несколько замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое
В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
Шоу-бизнес