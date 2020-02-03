с чего всё началось

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Общество В Макао закрыли все казино из-за коронавируса Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино города на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Музыка Названа самая прослушиваемая певица на Spotify Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз.

Политика Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.

Здоровье Эпидемия гриппа и ОРВИ нарастает в Нижегородской области Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области в период с 27 января по 2 февраля.

Авто Представили бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun Новинка стала первой моделью немецкого бренда, базирующейся на "тележке" MQB A0 IN, которая представляет собой бюджетную версию глобальной платформы MQB.

Экономика Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, в особенности на потреблении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйляна.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".

Здоровье Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев Зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.