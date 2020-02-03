Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать181
с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБКвчера в 10:55

Подробнее о событии

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфаксвчера в 08:13

Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

Lenta.ruвчера в 10:28

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБКвчера в 10:55

Рост ВВП России составил 1,3% в 2019 году

Газета.Ruвчера в 08:43

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомостивчера в 15:58

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известиявчера в 08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАССвчера в 08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Российская газета 00:37
Происшествия

Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
РИА Новости 01:28
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
Политика

В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России

Ранее 4 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России.
Lenta.ru 01:43
Общество

В Макао закрыли все казино из-за коронавируса

Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино города на две недели для предотвращения распространения коронавируса.
RT на русском 01:12
Технологии

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
REGNUM 01:26
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Армия и оружие

Мантуров сообщил о лучшем поставщике боевых самолетов для Индии

Ранее в «МиГ» заявляли, что российский истребитель МиГ-35, принимающий участие в индийском тендере на закупку ста десяти самолетов подобного класса, обойдется Индии на 20% дешевле зарубежных аналогов.
Военное дело 01:43
Музыка

Названа самая прослушиваемая певица на Spotify

Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз.
ФАН 01:04
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Свободная Пресса вчера в 20:59
Здоровье

Эпидемия гриппа и ОРВИ нарастает в Нижегородской области

Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области в период с 27 января по 2 февраля.
Время Н вчера в 11:32
Авто

Представили бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun

Новинка стала первой моделью немецкого бренда, базирующейся на "тележке" MQB A0 IN, которая представляет собой бюджетную версию глобальной платформы MQB.
Новые автомобили вчера в 11:14
Экономика

Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая

Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, в особенности на потреблении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйляна.
РИА Новости 02 февраля в 22:58
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Вести.Ru вчера в 11:14
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

RT на русском вчера в 09:32
Общество

«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

НТВ вчера в 11:10
Культура

В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»

В Набережных Челнах начались съёмки восьмисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 10:55
Здоровье

Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев

Зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Национальная служба новостей вчера в 02:24
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
Космос

Рогозин рассказал о замечаниях к проекту сверхтяжелой ракеты

К эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» появились несколько замечаний, они будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру 01:43
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое

В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее.
РБК вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Валерия провела тренировку для подписчиков

WomanHit.ru вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное