Экономика
ТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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Исследование: доля теневого сектора экономики России составляет около 45 % ВВП
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Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Политика
В Госдуме предложили дополнить Конституцию поправкой о русских
В Госдуме рассмотрят предложение о внесении поправок в Конституцию РФ, согласно которым в преамбулу внесут слово «русские».
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Общество
Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова
Китай до сих пор не передал России штамм вируса 2019-nCoV, но российские специалисты работают над созданием вакцины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Турция отменила совместное с РФ патрулирование в Сирии, пишут СМИ
Российско-турецкое патрулирование, запланированное на понедельник в районе сирийского Айн-эль-Араба, было отменено после обстрела сирийскими правительственными войсками позиций Турции в Идлибе, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Происшествия
В Крыму раскрыто резонансное убийство пастушки
В Крыму следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, тело которой было найдено 4 ноября прошлого года.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Здоровье
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Энергетика
«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь
Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%.
Общество
Шейк появилась на вручении премии BAFTA в платье-купальнике
Ирина Шейк предстала перед гостями премии в платье-купальнике, состоящем из золотой сетки и нюдового боди.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
В эфире НТВ Ханга рассказала, что в свои 57 лет она получает пенсию чуть больше 20 тысяч рублей.
Здоровье
Пассажирам начали измерять температуру на саратовском вокзале
На саратовском вокзале пассажирам и посетителям начали изменять температуру.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Здоровье
Медик оценил эффективность маски против коронавируса
Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.