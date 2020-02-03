Экономика
ТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Общество
Россия приостановит чартерные рейсы из Китая
Чартерные рейсы из Китая в Россию могут быть приостановлены с 14 февраля 2020 года, отметила Голикова.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Общество
Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Общество
СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии
В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Технологии
Разработан дешёвый способ усилить сигнал Wi-Fi в десять раз
В лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработали способ, как можно усилить сигнал Wi-Fi почти в десять раз.
Футбол
«Ростов» продлил контракт с Карпиным на пять лет
"Ростов" продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным, сообщается на официальном сайте команды.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Игры
PlatinumGames запустила тизер-сайт Platinum 4
Студия PlatinumGames запустила тизер-сайт под названием Platinum 4. На нем не сообщается, о каком проекте идет речь.
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Происшествия
СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль
Женщина, посадившая ребенка за руль автомобиля каршеринга в центре Москвы, стала фигурантом уголовного дела.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.