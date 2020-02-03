Экономика

ТАССТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Экспорт впервые за десять лет затормозил рост экономики России

РБК08:00

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости08:08

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики России в 2019 году

Российская газета08:14

Росстат оценил рост экономики России в 2019 году

Rambler News Service08:00

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM08:18
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Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

Россия приостановит чартерные рейсы из Китая

Чартерные рейсы из Китая в Россию могут быть приостановлены с 14 февраля 2020 года, отметила Голикова.
Газета.Ru 08:13
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Общество

Стали известны победители премии BAFTA-2020

Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Вокруг ТВ 03:44
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Чемпионат 07:57
Общество

СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Технологии

Разработан дешёвый способ усилить сигнал Wi-Fi в десять раз

В лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработали способ, как можно усилить сигнал Wi-Fi почти в десять раз.
iXBT.com 01:26
Футбол

«Ростов» продлил контракт с Карпиным на пять лет

"Ростов" продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:24
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Игры

PlatinumGames запустила тизер-сайт Platinum 4

Студия PlatinumGames запустила тизер-сайт под названием Platinum 4. На нем не сообщается, о каком проекте идет речь.
Cyber.sports.ru 06:55
Здоровье

В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа

В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Life.ru вчера в 07:15
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Происшествия

СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль

Женщина, посадившая ребенка за руль автомобиля каршеринга в центре Москвы, стала фигурантом уголовного дела.
Российская газета 01:22
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 08:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
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