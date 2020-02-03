Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году

Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать186
с чего всё началось
Согласно первой оценке
 Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.
Коммерсантъвчера в 14:57

Подробнее о событии

В 2020 году экономический рост РФ должен ускориться до 2%

ПРАЙМ03:42

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомостивчера в 15:58

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известиявчера в 08:08

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики России в 2019 году

Российская газетавчера в 08:14

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфаксвчера в 08:13

В 2019 году экономику «подогрели» банки и государство

Коммерсантъвчера в 14:57

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАССвчера в 08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

Российская газета 04:16
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Политика

Путин назвал причину увольнения главы Чувашии

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.
Утро.ru 08:34
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

Путин пожелал Китаю с честью выйти из ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин выразил надежду, что Китай с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.
Взгляд.ру 07:43
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Музыка

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Авто

АвтоВАЗ сделал скидки на автомобили Lada в феврале

Например, LADA XRay и XRay Cross из прошлогодней поставки доступны с дополнительной скидкой в 10 тыс. рублей, все LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active) – в 15 тыс. рублей; LADA Granta Drive Active, седан Vesta, Vesta CNG, Vesta Sport и фургон Largus – в 20 тыс. рублей, а Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross, универсал Largus и Largus Cross – в 25 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Общество

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Gorodche.ru 02:59
Гаджеты

Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2

Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:46
Происшествия

Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru 08:08
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Здоровье

Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
РИА Новости вчера в 06:00
Армия и оружие

«Белые каски» инсценировали химатаку в Сирии

«Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.
BFM.ru 08:58
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Вести.Ru 04:57
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru 02 февраля в 15:18
Общество

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

РИА Новости 05:23
Здоровье

ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
Росбалт 08:15
Политика

Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов

Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
Общество

Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе, пишет "Интерфакс".
Московский Комсомолец 06:19
Авто

Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры

Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.
Motor 01:54
Общество

Оппозиционеры призвали мэра Москвы согласовать «Марш Немцова»

Интерфакс 09:05
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Шоу-бизнес

Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
News.ru вчера в 15:51
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное