Экономика

ТАССТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости15:58

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

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Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM08:18

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Рост совершил плановую посадку

Российская газета10:54
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Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
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В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
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ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Авто

Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей

«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
Ридус 17:36
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На AliExpress обнаружили якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Пользователи обнаружили на китайской торговой площадке AliExpress более дешевый двойник недавно вышедшего на рынок отечественного защищенного планшета MIG T10 x86.
МедиаПоток 01 февраля в 04:21
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

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Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Суть событий 02:26
Авто

Выпуск нового Mini откладывается

Модели Mini и BMW собираются по контракту заводе «VDL Nedcar».
ГЛАС.RU 01 февраля в 03:57
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Защитник «Спартака» Кутепов рассказал, когда перестанет играть в маске

Защитник «Спартака» Илья Кутепов дал интервью, в котором рассказал, когда перестанет играть в маске.
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Экономика

Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

Lenta.ru 12:37
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Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Коммерсантъ 14:48
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Футбол

ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

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Культура

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
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Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
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В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом

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Политика

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
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Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace

Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).
Пятый канал вчера в 22:46
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Брошенных в Шереметьево детей отдали опекунам

Lenta.ru 01:17
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Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
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Форвард «Авангарда» Манукян получил травму в матче с «Магниткой»

Нападающий «Авангарда» Артем Манукян не доиграл до конца матч чемпионата КХЛ против «Магнитки» (1:2 ОТ).
Sports.ru 11:41
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