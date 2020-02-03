с чего всё началось

В Росстате напомнили, что по итогам 2018 года экономика России выросла на 2,5 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента. Однако в январе ведомство оценило рост выше прогноза на 0,1 процента — в 1,4 процента.

Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

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