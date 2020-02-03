Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан рост российского ВВП в 2019 году

В Росстате напомнили, что по итогам 2018 года экономика России выросла на 2,5 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента. Однако в январе ведомство оценило рост выше прогноза на 0,1 процента — в 1,4 процента.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

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Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

Lenta.ru10:28

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБК10:55

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Рост ВВП России составил 1,3% в 2019 году

Газета.Ru08:43

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости08:08

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03

Исследование: доля теневого сектора экономики России составляет около 45 % ВВП

Новые Известиявчера в 13:17
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Кокорин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита-2»

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ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Политика

В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом.
Piter.tv 01 февраля в 09:28
Происшествия

Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
BFM.ru 11:13
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

В Орле суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей за гибель женщины от домашнего насилия

Советский районный суд Орла взыскал с МВД России 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба в пользу Александра Савчука - отца Яны Савчук, погибшей от домашнего насилия.
ТАСС 11:18
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Политика

Савченко: Зеленский идет не тем путем

Российская газета 00:54
Космос

Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца

31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Портал Поиск 31 января в 05:45
Армия и оружие

Какая военная техника поступит на вооружение России в ближайшие годы

Непобедимый "Прометей" Замминистра обороны России Сергей Криворучко в своей статье сообщил, что в 2019 году успешно состоялись испытания новых ракет для ЗРК С-500 "Прометей", и выразил уверенность в том, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в уже в 2020 году.
RT на русском 11:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Общество

«Морозовский городок» в Твери расселят и реконструируют

На первом этапе за счет средств регионального бюджета по программе переселения из ветхого и аварийного жилья будут расселены жители «Морозовского городка».
Строительная Газета 07:23
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Общество

В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Газета.Ru 10:40
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
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Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Газета.Ru 11:45
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.
RT на русском 07:17
Общество

Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев

Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Магсити74 вчера в 21:00
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM 02:08
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Авто

Первый внедорожник Aston Martin DBX представили в России

В РФ прошла официальная премьера Aston Martin DBX. Отметим, что этот внедорожник является первым у бренда.
CarsGuru.net 01 февраля в 02:51
Технологии

Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

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Наука

Объявлены лауреаты премии президента РФ в области науки

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Ольга Бузова опозорилась на выступлении в Ростове-на-Дону

После выступления певицы многие отмечали, что звезда пела под фонограмму, не попадая в такт, и тем самым опозорилась.
КП - Ростов-на-Дону 05:14
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