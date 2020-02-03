Экономика

ТАССТАССРост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. Объем ВВП РФ в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.
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Росстат оценил
 рост ВВП России за 2019 год в 1,3%. Показатель совпал с официальным прогнозом Минэкономики, хотя само ведомство оценило рост в 1,4%. В 2018 году ВВП увеличился на 2,3%.
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