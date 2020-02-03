с чего всё началось

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Общество Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.

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Шоу-бизнес Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Экономика Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.

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Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Происшествия Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

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Общество Роскомнадзор проверит «Ленту» после утечки личных данных россиян Роскомнадзор (РКН) направит запрос в торговую сеть «Лента» (78,73% акций принадлежит президенту «Северстали» Алексею Мордашову) после появления в Сети информации об утечке персональных данных пользователей.

Политика В Узбекистане принимают госсекретаря США В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.