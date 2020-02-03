Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

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