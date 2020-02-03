Экономика

Вести.RuВести.RuРосстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03

Экспорт впервые за десять лет затормозил рост экономики России

РБК08:00

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости08:08

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Росстат оценил рост экономики России в 2019 году

Rambler News Service08:00

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM08:18

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики России в 2019 году

Российская газета08:14
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Здоровье

Малышева рассказала, кому угрожает инсульт в 30 лет

Елена Малышева предупредила, что если у взрослого человека в возрасте до 50 лет был инфаркт или инсульт, то ему нужно проверить своих детей на наличие данного заболевания.
Pravda.Ru 08:39
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 08:25
Энергетика

Нефти предсказали резкое падение

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Общество

Стали известны победители премии BAFTA-2020

Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Вокруг ТВ 03:44
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Общество

Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова

Китай до сих пор не передал России штамм вируса 2019-nCoV, но российские специалисты работают над созданием вакцины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:24
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Общество

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
Армия и оружие

В Идлибе погибли 4 турецких военных

В сирийской провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих.
Вести.Ru 00:17
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Авто

Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Rusargument 01:43
Общество

Голикова объявила дату приостановки чартеров из Китая в РФ

Чартерные перелёты между Россией и КНР будут прекращены с 14 февраля. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
REGNUM 08:04
Происшествия

Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка

Lenta.ru 09:01
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Происшествия

Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Свободная Пресса 31 января в 10:27
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Политика

Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Чтобы народное бюджетирование использовалось повсеместно, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов.
Новости Горного Алтая 03:44
Общество

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 17:20
Политика

Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Вместе-РФ 07:36
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