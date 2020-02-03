с чего всё началось

«Интерфакс» отмечает, что они совпали с прогнозом аналитиков и соответствуют верхней границе прогноза Центробанка на 2019 год.

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