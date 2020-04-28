с чего всё началось

Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Экономика Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США. 3

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 15

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 186

Политика Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. 4K

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Общество Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной. 3

Кино К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири» Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск". 2,1K

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля. 24

Шоу-бизнес Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно. 15

Армия и оружие «Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72 Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72. 6

Музыка Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ. 23

Гаджеты Xiaomi официально представила MIUI 12 MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже. 38

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствует портал Downdetector.

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 343

Происшествия В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG. 2

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 29

Армия и оружие В Минобороны обсудят борьбу с коронавирусом и весенний призыв Коллегия Минобороны РФ на заседании обсудит борьбу с коронавирусной инфекцией, призыв на военную службу, а также строительство медицинских центров, сообщает Минобороны РФ.