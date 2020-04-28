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ВедомостиВедомостиРост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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В феврале ВВП ускорил
 свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительное влияние на этот показатель оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней в феврале, а не 20, как в 2019 году).
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Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
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В Минобороны обсудят борьбу с коронавирусом и весенний призыв

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Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике

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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

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В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
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