Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Рост ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%

ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности.
ТАСС
Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку годового роста ВВП в мае - до 11,1% с 10,9%, в апреле рост оценивался в 10,8%.
Интерфакс
Отмечается, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная под влиянием карантинных ограничений.
ТАСС
Согласно обзору, реальные доходы населения по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года.
ТАСС

Подробнее о событии

В Минэкономразвития заявили, что ВВП России в июне достиг допандемийного уровня

RT на русскомвчера в 16:54

Минэк заявил о достижении допандемийного уровня ВВП в России

URA.Ruвчера в 16:15

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

Интерфаксвчера в 15:41

ВВП России вернулся на доковидный уровень

Взгляд.рувчера в 15:45

Рост ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%

ТАССвчера в 15:42

ВВП России достиг допандемийного уровня

Lenta.ruвчера в 15:47

В Минэке заявили о достижении допандемийного уровня ВВП

РЕН ТВвчера в 15:28
Интересное