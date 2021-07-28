ТАССРост ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности.ТАССМинэкономразвития незначительно повысило свою оценку годового роста ВВП в мае - до 11,1% с 10,9%, в апреле рост оценивался в 10,8%.ИнтерфаксОтмечается, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная под влиянием карантинных ограничений.ТАСССогласно обзору, реальные доходы населения по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНТВLife.ruВечерняя МоскваТелеканал 360°Подробнее о событииВ Минэкономразвития заявили, что ВВП России в июне достиг допандемийного уровняRT на русскомвчера в 16:54Минэк заявил о достижении допандемийного уровня ВВП в РоссииURA.Ruвчера в 16:15ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 годаИнтерфаксвчера в 15:41ВВП России вернулся на доковидный уровеньВзгляд.рувчера в 15:45Рост ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%ТАССвчера в 15:42ВВП России достиг допандемийного уровняLenta.ruвчера в 15:47В Минэке заявили о достижении допандемийного уровня ВВПРЕН ТВвчера в 15:28Показать ещёОценить50Поделиться