Цены на стройматериалы в Томской области за год выросли на 18%

По данным Росстата, за 12 месяцев — с июня 2020-го по июнь 2021 года — цены на стройматериалы в стране выросли на 23,9 %. В Томской области цены подскочили на 18 %, сообщили vtomske.ru в Томскстате.