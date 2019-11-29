Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ

Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf). Прирост оказался выше оценки ЦБ на 0,8–1,3%. Этот показатель оказался ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост в 1,9%.
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