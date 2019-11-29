Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf). Прирост оказался выше оценки ЦБ на 0,8–1,3%. Этот показатель оказался ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост в 1,9%.

Общество Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Культура «Холодное сердце» поделится новогодним настроением Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".

Единоборства Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.

Происшествия В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.

Политика В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.

Армия и оружие Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.

Здоровье Самарские прокуроры начали проверку после отказа клиник делать аборты Прокуратура проводит проверку после того, как треть частных клиник в Самарской области отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

Политика Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Политика Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.