Экономика
КоммерсантъРост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ
Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf). Прирост оказался выше оценки ЦБ на 0,8–1,3%. Этот показатель оказался ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост в 1,9%.
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Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
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Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал снимки, которые опубликовала Сябитова, назвав их слишком уж откровенными.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
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Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Культура
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Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
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Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
Спорт
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В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
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Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
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В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Армия и оружие
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В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
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В Симферополе открыли самый большой в Крыму виртуальный концертный зал
Футбол
Михайлович объявил об успешном лечении от лейкемии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подтвердил, что успешно завершил курс борьбы с лейкемией.