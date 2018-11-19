Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» выросли накануне на американской бирже Nasdaq на 12% на фоне новостей о новой структуре управления

Эхо Москвывчера в 23:30

Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

Аргументы и Фактывчера в 15:50

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъвчера в 02:31

Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

ТАССвчера в 14:22

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Serviceвчера в 09:53

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомостивчера в 09:47

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ ускорили рост

РБКвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

Названы самые популярные детские желания в письмах деду Морозу

Политическая Экспертиза 03:38
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Политика

Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем

Изменение структуры управления «Яндекса» не было согласовано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

В Белоруссии рассказали о процессе интеграции с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дальнейший процесс интеграции России и Белоруссии связан с решением экономических вопросов, таких как цена на нефть и газ.
RT на русском 07:04
Армия и оружие

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 07:45
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Политика

Китай назвал слабые места России. Совфед ответил

Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России.
Капитал страны вчера в 15:22
Теннис

Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

RT на русском 02:05
Происшествия

После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

В пятницу, 15 ноября, во время свадьбы в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран, из-за чего было заведено уголовное дело.
Газета.Ru 07:44
Политика

Зеленский иронично прокомментировал уход Тимошенко в «оппозицию»

Политическая Экспертиза 06:26
Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера

РБК 07:37
Политика

Песков анонсировал документ по итогам встречи «нормандского формата»

Можно ожидать, что по итогам саммита «нормандского формата» стороны согласуют некий документ.
Известия 06:59
Политика

В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса

Депутаты парламента самопровозглашенной Луганской народной республики выразили озабоченность из-за появившейся информации о планах Киева по переселению жителей Донбасса.
РИА Новости 07:27
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Путешествия

АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос

Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес

Михаил Боярский уходит со сцены

Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Вечерний курьер 02:40
Кино

Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене

Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Москва 24 07:43
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
Политика

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа

Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Москва 24 07:26
Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Наука

Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Волгоградская правда вчера в 11:53
Общество

Госдума приняла закон о выплатах врачам за выявление рака

Госдума приняла правительственный законопроект, согласно которому с 2020 года для врачей вводятся стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации.
Московский Комсомолец 06:10
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное