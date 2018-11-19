Экономика
ТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией
Коммерсантъвчера в 02:31
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