Экономика
ТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией
Коммерсантъвчера в 02:31
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Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
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Врачи советуют не злоупотреблять спиртным, так как оно вызывает хронический воспалительный процесс в организме.
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Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
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На вопрос журналистов о перспективах встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским представитель Кремля ответил, что программа еще верстается.
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РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
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Армия и оружие
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