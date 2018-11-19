Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Акции «Яндекса» выросли накануне на американской бирже Nasdaq на 12% на фоне новостей о новой структуре управления

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Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

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Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

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«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

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Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомостивчера в 09:47

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

РБКвчера в 15:15
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Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
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По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
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Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
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