Экономика
ТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
Метель накроет восемь районов Сахалина
Восемь районов Сахалина накроет метель, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу служба регионального главка МЧС.
Экономика
В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Общество
Тайна связи откроется приставам
Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Космос
В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
Футбол
Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Футбол
Роналду собирается побить рекорд по голам за сборную
34-летний нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что собирается поставить новый мировой рекорд по голам за национальную команду.
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита
Украина готова к отопительному в случае отсутствия транзита российского газа. заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом
Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»
Беляк уточнила, что Санько должна была принимать участие в двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».
Общество
Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского
Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Общество
Журналисты попросили Роскомнадзор не штрафовать СМИ за ссылки с матом
Главные редакторы российских изданий обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой отказаться от практики штрафов для СМИ, разместивших ссылки на страницы сторонних сайтов, содержащие ненормативную лексику.
Общество
Рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших в стране
Карелия признана аутсайдером в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Шоу-бизнес
Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру
Ирина Дубцова показала в Instagram свою фигуру. Резко похудевшая певица удивила поклонников преображением.
Здоровье
В Рыбинске провели день здоровья на тему «Сахарный диабет и всё о нём»
14 ноября в библиотечном центре "Радуга" состоялся день здоровья на тему "Сахарный диабет и всё о нём" - Сегодня мы провели еще один день здоровья в рамках проекта "Радуга – территория здоровья".
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.