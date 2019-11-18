Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

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Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

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Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

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Акции «Яндекса» подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве

ПРАЙМ10:16

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

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Акции «Яндекса» резко подскочили на фоне новостей об изменении структуры компании

Эхо Москвы10:30

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъ02:31
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
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Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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Метель накроет восемь районов Сахалина

Восемь районов Сахалина накроет метель, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу служба регионального главка МЧС.
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Экономика

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
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Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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Авто

Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
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Космос

В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
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Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:35
Футбол

Роналду собирается побить рекорд по голам за сборную

34-летний нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что собирается поставить новый мировой рекорд по голам за национальную команду.
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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 16:50
Общество

В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

Украина готова к отопительному в случае отсутствия транзита российского газа. заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
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Фигурное катание

Медведева прокомментировала слухи о своей беременности

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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
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Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

Беляк уточнила, что Санько должна была принимать участие в двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».
РБК 10:30
Общество

Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского

Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
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Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

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Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
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Журналисты попросили Роскомнадзор не штрафовать СМИ за ссылки с матом

Главные редакторы российских изданий обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой отказаться от практики штрафов для СМИ, разместивших ссылки на страницы сторонних сайтов, содержащие ненормативную лексику.
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Рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших в стране

Карелия признана аутсайдером в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров.
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру

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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
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Как работают Яндекс.Новости?
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