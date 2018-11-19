Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Акции «Яндекса» выросли накануне на американской бирже Nasdaq на 12% на фоне новостей о новой структуре управления

Эхо Москвывчера в 23:30

Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

Аргументы и Фактывчера в 15:50

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъвчера в 02:31

Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

ТАССвчера в 14:22

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Serviceвчера в 09:53

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомостивчера в 09:47

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

РБКвчера в 15:15
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Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Хоккей

Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:28
Общество

Американские астронавты впервые не вошли в экипажи кораблей «Союз»

В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
REGNUM 00:11
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском вчера в 08:15
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Общество

В Канаде черную корову продали за рекордные 106 тыс. долларов

Корову породы черный ангус продали на аукционе в Канаде за 140 тыс. канадских долларов — 106 тыс. долларов.
Мойка78 17 ноября в 03:38
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

ТК Звезда 17 ноября в 10:57
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Общество

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
РБК вчера в 19:35
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

МедиаПоток вчера в 05:01
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
Общество

В РЖД представили прототип новой плацкарты

RT на русском 00:26
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
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