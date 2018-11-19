Экономика
ТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией
Коммерсантъвчера в 02:31
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Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Американские астронавты впервые не вошли в экипажи кораблей «Союз»
В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Общество
В Канаде черную корову продали за рекордные 106 тыс. долларов
Корову породы черный ангус продали на аукционе в Канаде за 140 тыс. канадских долларов — 106 тыс. долларов.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Происшествия
Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба
Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним
Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Общество
Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Общество
В РЖД представили прототип новой плацкарты
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.