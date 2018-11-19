Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Акции компании выросли после новостей о реструктуризации

Коммерсантъвчера в 13:21

Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

Аргументы и Фактывчера в 15:50

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ ускорили рост

РБКвчера в 15:15

Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

ТАССвчера в 14:22

Акции «Яндекса» выросли накануне на американской бирже Nasdaq на 12% на фоне новостей о новой структуре управления

Эхо Москвывчера в 23:30

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Serviceвчера в 09:53

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомостивчера в 09:47
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Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

РИА Новости 03:28
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Теннис

Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

RT на русском 02:05
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия

ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова

В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.
РБК 03:01
Политика

Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru вчера в 02:10
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

В ДТП на КАД один из пострадавших остался без руки

Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.
Петербургский дневник вчера в 23:19
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум.
Известия 03:10
Общество

Еще более 30 российских детей вернули в Москву из иракских тюрем

Спецборт МЧС вернул в Москву из иракских тюрем 32 российских ребенка, чьи родители осуждены за терроризм.
Сусанин 00:40
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Политика

Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный вчера в 23:39
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Общество

Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в суд

Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение в Мещанский суд столицы дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
BFM.ru 02:31
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

CyberSport.ru 01:47
Политика

Британия и Франция не хотят заключать договор СНВ с Россией

Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что Франция и Великобритания отказываются заключать договор СНВ с Россией и Америкой.
DixiNews 02:57
Здоровье

Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких

Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Туапсинские вести 17 ноября в 09:26
Спорт

Еврокомиссия может запретить свинец, что поставит крест на биатлоне

Чиновники могут полностью исключить из списка разрешенных свинец, что практически поставит крест на биатлоне, сообщает NRK.
Pravda.Ru 02:40
Происшествия

Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
РИА Новости 02:11
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.
РБК вчера в 23:00
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Вести.Ru 02:37
Хоккей

Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Анахайма»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 19:54 и завершил встречу с показателем полезности «+2». «Кэпиталз» в третий раз победили за последние четыре матча.
Sportbox.RU вчера в 21:42
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Политика

Посольство РФ посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Известия 03:05
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