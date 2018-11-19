Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

Аргументы и Факты15:50

Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

Lenta.ru04:21

Рост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%

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«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service09:53

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

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Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

РБК15:15

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъ02:31
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Украина анонсировала разработку закона об «особом статусе» Донбасса

Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Космос

«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра

Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Ин-спейс.ру 01:38
Космос

На Сатурне нашли новый тип штормов

N+1 07 ноября в 19:01
Политика

Кузнецова: готовятся документы на возвращение 49 детей из Сирии в РФ

49 детей, которые находятся на территории лагерей и тюрем Сирии, ожидают подготовки документов для возвращения в Россию.
РЕН ТВ 16:57
Общество

«Росконтроль» выбрал самую вкусную докторскую колбасу

Специалисты «Росконтроля» проверили качество докторской колбасы и назвали саму вкусную. Об этом 18 ноября сообщается на сайте организации.
Известия 05:56
Политика

Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией в ситуации с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы.
Lenta.ru вчера в 05:03
Политика

Глава МИД ФРГ отменил визит на линию соприкосновения в Донбассе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не сможет посетить линию соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины.
Известия 16:05
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
МИР 24 07:18
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:36
Шоу-бизнес

Дебютантки Tatler-2019 показали как готовились к балу в Доме Пашкова

Девушки вышли на паркет Дома Пашкова в нарядах из последних коллекций модных дизайнеров. К этому празднику готовятся очень долго.
Пятый канал 14:59
Технологии

В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля

После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
The Penza Post 09:12
Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 10:24
Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 11:14
Фигурное катание

Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»

Немка назвала четверной прыжок модой и цирком на льду, а не искусством.
Чемпионат 06:52
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Коммерсантъ 17:10
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
ТАСС 05:41
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости 16:50
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Политика

«Нафтогаз» намерен обсудить контракт с «Газпромом» с Еврокомиссией

Украинский "Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" о заключении нового контракта по транзиту газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
РЕН ТВ 17:27
Авто

Появились первые изображения обновлённой модели Renault Kangoo

Компания Renault показала патентные изображения коммерческого «каблучка» Renault Kangoo третьего поколения.
Автоновости дня 06:39
Экономика

Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:37
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник 06:18
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Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
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В «Школе сахарного диабета» научат, как жить с этим недугом

По данным областной больницы № 4 г. Ишима, сегодня сахарным диабетом страдают 2807 человек.
Ишимская правда 03:39
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
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