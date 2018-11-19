Экономика
ТАССРост акций «Яндекса» на бирже Nasdaq превысил 12%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.
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Политика
Украина анонсировала разработку закона об «особом статусе» Донбасса
Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Космос
«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра
Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Космос
На Сатурне нашли новый тип штормов
Политика
Кузнецова: готовятся документы на возвращение 49 детей из Сирии в РФ
49 детей, которые находятся на территории лагерей и тюрем Сирии, ожидают подготовки документов для возвращения в Россию.
Общество
«Росконтроль» выбрал самую вкусную докторскую колбасу
Специалисты «Росконтроля» проверили качество докторской колбасы и назвали саму вкусную. Об этом 18 ноября сообщается на сайте организации.
Политика
Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в целесообразности союза с Россией в ситуации с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы.
Политика
Глава МИД ФРГ отменил визит на линию соприкосновения в Донбассе
Глава МИД ФРГ Хайко Маас не сможет посетить линию соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Дебютантки Tatler-2019 показали как готовились к балу в Доме Пашкова
Девушки вышли на паркет Дома Пашкова в нарядах из последних коллекций модных дизайнеров. К этому празднику готовятся очень долго.
Технологии
В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля
После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Фигурное катание
Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»
Немка назвала четверной прыжок модой и цирком на льду, а не искусством.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Экономика
Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Политика
«Нафтогаз» намерен обсудить контракт с «Газпромом» с Еврокомиссией
Украинский "Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" о заключении нового контракта по транзиту газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Авто
Появились первые изображения обновлённой модели Renault Kangoo
Компания Renault показала патентные изображения коммерческого «каблучка» Renault Kangoo третьего поколения.
Экономика
Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Здоровье
В «Школе сахарного диабета» научат, как жить с этим недугом
По данным областной больницы № 4 г. Ишима, сегодня сахарным диабетом страдают 2807 человек.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".