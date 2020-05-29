Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Происшествия В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. 2

Политика ПАСЕ решила проверить Конституцию России Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России. 2,1K

Шоу-бизнес Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать. 94

Общество Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов. 341

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 43

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 90

Здоровье Коронавирус может привести к отказу от курения – нарколог Отмечается, что у курильщиков со «стажем» могут возникнуть серьёзные осложнения при инфицировании Covid-19, а желание курить пропадает само собой, что в будущем может привести к полному отказу от вредной привычки, но не у всех, так, как многие люди психически слишком зависимы от курения. 2

Кино Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник» Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года. 43

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 333

Экономика Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 32

Здоровье В Бурятии зарегистрировали более 1400 случаев заражения коронавирусом По данным на утро 28 мая в республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из которых 781 случай - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба. 102

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. 23

Политика Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 67