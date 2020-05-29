Коронавирус
Lenta.ruРост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
Пино, покорившая сердце 33-летнего столичного стоматолога Антона Криворотова, предпочитает наряды без изысков.
RuNews24.ru 25 мая в 23:42
Происшествия
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели 04:47
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Армия и оружие
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер 09:58
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings 04:01
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Шоу-бизнес
Пелагея подала в суд на развод с хоккеистом Телегиным
Известная российская певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
МИР 24 вчера в 05:19
Здоровье
Коронавирус может привести к отказу от курения – нарколог
Отмечается, что у курильщиков со «стажем» могут возникнуть серьёзные осложнения при инфицировании Covid-19, а желание курить пропадает само собой, что в будущем может привести к полному отказу от вредной привычки, но не у всех, так, как многие люди психически слишком зависимы от курения.
ZAB.RU 21:15
Кино
Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»
Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Экономика
Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали более 1400 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 28 мая в республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из которых 781 случай - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:43
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.
Известия 16:30
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM 02:47
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33