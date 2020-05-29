Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Общество Австралия выдвинула России претензии на бренд «Леди Крым» Австралийская компания Apple and Pear Australian Limited (APAL), объединяющая производителей яблок и груш, потребовала прекратить правовую охрану в России товарного знака «Леди Крым», принадлежащего АО «Крымская фруктовая компания», говорится в материалах российского Суда по интеллектуальным правам.

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 3,2K

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 65

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 822

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. 194

Общество Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 263

Наука Собак научили распознавать коронавирус Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки. 8

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,9K

Происшествия В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности "Губернатор Тим Уолц подписал сегодня исполнительный указ 20-65 о привлечении Национальной гвардии Миннесоты к содействию в обеспечении безопасности Миннесоты и поддержанию мира в свете смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении. 493

Шоу-бизнес Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram. 2

Шоу-бизнес Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях. 1

Общество Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона. 28

Авто АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta. 1

Футбол Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Происшествия Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ. 217

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 41

Происшествия Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.