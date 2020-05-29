Коронавирус
Lenta.ruРост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»
В первом выпуске своего проекта «Сериаlist» Цекало сравнивает просмотр сериалов с занятием сексом. Продюсер приводит в пример свою семью.
Территория новостей 03:13
Общество
Австралия выдвинула России претензии на бренд «Леди Крым»
Австралийская компания Apple and Pear Australian Limited (APAL), объединяющая производителей яблок и груш, потребовала прекратить правовую охрану в России товарного знака «Леди Крым», принадлежащего АО «Крымская фруктовая компания», говорится в материалах российского Суда по интеллектуальным правам.
Взгляд.ру 12:34
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
Актуальные Новости 16:04
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили 26 мая в 03:00
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 16:11
Наука
Собак научили распознавать коронавирус
Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.
Взгляд.ру 09:23
Общество
В Подмосковье сохранятся многие ограничения вплоть до 14 июня
Часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, сохранится до 14 июня.
ИА Красная Весна 17:19
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Происшествия
«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь
REGNUM вчера в 04:06
Происшествия
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности
"Губернатор Тим Уолц подписал сегодня исполнительный указ 20-65 о привлечении Национальной гвардии Миннесоты к содействию в обеспечении безопасности Миннесоты и поддержанию мира в свете смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:41
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru 09:00
Шоу-бизнес
Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов
Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Общество
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Футбол
Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
Bobsoccer 07:18
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ.
Российская газета 04:33
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Происшествия
Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала лицо своего новорожденного сына Ильи
Анастасия Шубская 27 мая подарила своему мужу Александру Овечкину второго сына, которого назвали Ильей.
Дни24 00:22
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47