Экономика
Lenta.ruРост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Здоровье
Группа московских врачей прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом
Бригада московских врачей прибыла в Читу для помощи в лечении жителей с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Забайкалья.
ТАСС вчера в 23:16
Политика
Саакашвили заявил об опасности «балканизации» Украины
Власти в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и последующей "балканизации" страны.
ТАСС 12:38
Происшествия
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, говорится не сайте губернатора.
РИА Новости 19:41
Футбол
Болельщики датского «Орхуса» поддержали команду с огромного экрана
На стадионе «Керек Парк» болельщиков не пустили из-за пандемии коронавируса. При этом фанаты хозяев смогли поддержать свою команду.
Спорт-Экспресс 16:33
Происшествия
В СКР насчитали девять эпизодов общественно-опасных деяний Владимира Шуманина
Как сообщается в пресс-релизе, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для установления фактов (9 эпизодов) совершения 54-летним жителем краевого центра общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом и предусмотренных статьями: 128.1; 327; 319; 297 УК РФ.
Кам 24 19:14
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Космос
Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды
Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды.
БИЗНЕС Online вчера в 16:47
Общество
На аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка 1762 года разлива
«Бутылка коньяка Gautier 1762 года разлива — одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо продававшегося на аукционе — была продана за £118 580», — говорится в заявлении.
RT на русском 19:14
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Скандал в мэрии: Сардана Авксентьева уволила главного бухгалтера
Уволен главный бухгалтер централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений культуры, обвиняемый в мошенничестве Решением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой уволен главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» г. Якутска Михаил Чириков.
SakhaLife.ru 19:29
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Футбол
Канте возобновил индивидуальные тренировки на базе «Челси»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил индивидуальные тренировки, сообщает ВВС.Напомним, что французский игрок не тренировался с командой с 20 мая, выразив опасения за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 16:14
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
Здоровье
Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу
В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News 04:48
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Единоборства
Гэтжи рассказал о своей тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Bookmaker-ratings.ru 03:15
Общество
Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней
Растянуть процедуру по времени решено для того, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Эхо Москвы 20:04
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
Здоровье
Правила профилактики коронавируса в России утверждены до 2021 года
Санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции на территории РФ утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Smolnarod.ru вчера в 07:10
Происшествия
В Новосибирской области умер ещё один пациент с коронавирусом
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались.
REGNUM 26 мая в 01:13
Футбол
Широков назвал «неадекватными» решения властей Москвы по самоизоляции
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Москве.
Metaratings 15:44
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
В Подмосковье бесплатно выдадут маски малообеспеченным семьям
Малообеспеченные семьи Подмосковья получат в срок до 20 июня бесплатно по 20 медицинских масок, по шесть масок получит каждый неработающий пенсионер.
Известия 16:20