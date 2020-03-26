Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРост безработицы в США побил все рекорды

Предыдущий максимум — плюс 695 тысяч за неделю — был зарегистрирован в октябре 1982 года. Таким образом, нынешний результат побил предыдущий рекорд в 4,3 раза. Число безработных в США выросло до 3,283 миллиона.
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Аналитики не исключают вероятности скачка безработицы в США до 20%

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В США зафиксировали рекордный рост заявок на пособия по безработице

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В США число поданных пособий по безработице побило рекорд 1982 года

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Рост безработицы в США побил все рекорды

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Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

РБК12:03

В США количество заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Газета.Ru10:15
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Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
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Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
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