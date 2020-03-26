Коронавирус
Lenta.ruРост безработицы в США побил все рекорды
Предыдущий максимум — плюс 695 тысяч за неделю — был зарегистрирован в октябре 1982 года. Таким образом, нынешний результат побил предыдущий рекорд в 4,3 раза. Число безработных в США выросло до 3,283 миллиона.
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