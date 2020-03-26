Коронавирус
РБКЧисло заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Губерниев поддержал находящегося в реанимации Лещенко
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал певца Льва Лещенко.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Финансы
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Происшествия
На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин
На Кубе в больнице скончался россиянин, заразившийся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении минздрава страны.
Игры
COVID-19 добрался до Fallout 76: дополнение Wastelanders снова отложено
Компания Bethesda объявила, что не успевает провести финальное тестирование дополнения Wastelanders.
Экономика
Кремль объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Украина закрывает границу с 27 марта для всех граждан
Власти Украины закроют границу с пятницы, 27 марта, в том числе для всех украинских граждан, заявил президент Владимир Зеленский.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
25 марта президент России Владимир Путин изменил график своей работы, отменив вылет в Санкт-Петербург, чтобы закончить подготовку обращения к гражданам России, сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.
Политика
США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны в наркотерроризме, сообщает Reuters.
Здоровье
С 28 марта в Тамбовской области временно закроются все кафе и рестораны. Только доставка
Губернатор подписал постановление с рядом ограничительных мер.
Технологии
Wargaming подала иск в США против «БлицТим»
Компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.
Футбол
Чемпионат Англии не будет возобновлен в апреле из-за коронавируса
Изначально турнир был приостановлен до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, однако позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продлить паузу до 30 апреля.
Армия и оружие
В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Происшествия
Российский истребитель Су-27 упал в Черном море
Минобороны России заявило, что самолет Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Черного моря, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочками
Не стала исключением и Светлана Лобода, которая периодически делится снимками с самоизоляции.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины
Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.