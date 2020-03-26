Коронавирус

РБКРБКЧисло заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.
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Аналитики не исключают вероятности скачка безработицы в США до 20%

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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Политика

США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

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Изначально турнир был приостановлен до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, однако позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продлить паузу до 30 апреля.
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В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими

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Вышел шутер Bright Memory, созданный одним человеком

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Не стала исключением и Светлана Лобода, которая периодически делится снимками с самоизоляции.
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Новости Колпино и Колпинского района 10:00
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