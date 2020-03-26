Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

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