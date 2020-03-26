Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРост безработицы в США побил все рекорды

Предыдущий максимум — плюс 695 тысяч за неделю — был зарегистрирован в октябре 1982 года. Таким образом, нынешний результат побил предыдущий рекорд в 4,3 раза. Число безработных в США выросло до 3,283 миллиона.
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Аналитики не исключают вероятности скачка безработицы в США до 20%

Финмаркет10:21

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

RT на русском09:13

В США число поданных заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

ТАСС09:31

Рост безработицы в США побил все рекорды

Lenta.ru11:47

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

РБК12:03

В США количество заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Газета.Ru10:15

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на рекордные 3 млн

Взгляд.ру09:35
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Наука

Самки в среднем живут дольше самцов у многих видов млекопитающих

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Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
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Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
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Smolnarod.ru 04:27
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
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Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
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В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

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Общество

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В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
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Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:52
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК 16:18
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
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Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
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Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

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Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
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Политика

На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах.
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Общество

Выходная неделя не скажется на майских праздниках

Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
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Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:33
Культура

На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов

25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Вечерний курьер 07:02
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
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Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»

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BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

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В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:07
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