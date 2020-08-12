В России выросли продажи машин LADA с автоматической трансмиссией

По итогам первых шести месяцев текущего года продажи новых автомобилей, оснащенных автоматической КПП, достигли в России отметки в 368 тысяч единиц, что на 19% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.