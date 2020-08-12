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Газета.Ru
Газета.Ru

Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ. С соответствующей жалобой ассоциация обратилась к Минэнерго и ФАС и запросила проведение проверки "обоснованности" данных изменений.В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,-- говорится в сообщении
 ассоциации.
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