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Газета.Ru
Газета.Ru

Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ. С соответствующей жалобой ассоциация обратилась к Минэнерго и ФАС и запросила проведение проверки "обоснованности" данных изменений.В источнике
С чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении
 ассоциации.
РЕН ТВ22:07
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Интерфакс

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на рост стоимости топлива

Интерфакс02:26
Комсомольская правда

Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов

Комсомольская правда01:01
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые не были «ни свободными, ни честными».
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Ведомостивчера в 15:10
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

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Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В день вакцинации от коронавируса запрещено пить алкоголь

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.
Вести Подмосковья01:53
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В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
РИА Новости03:23