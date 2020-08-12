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Газета.Ru
Газета.Ru

Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ. С соответствующей жалобой ассоциация обратилась к Минэнерго и ФАС и запросила проведение проверки "обоснованности" данных изменений.В источнике
С чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении
 ассоциации.
РЕН ТВ22:07
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Интерфакс

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на рост стоимости топлива

Интерфакс02:26
Комсомольская правда

Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов

Комсомольская правда01:01
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
ТАСС

Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина

ТАСС19:19
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15

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