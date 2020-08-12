Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России
Смотрите также
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Михаила Ефремова из суда доставили в реанимацию Боткинской больницы
Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской
В Пермском крае за сутки выявили 68 случаев коронавируса
В день вакцинации от коронавируса запрещено пить алкоголь
Синоптики предсказали «генеральную репетицию осени»
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа
ВВП России во втором квартале снизился на 8,5%
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Жительницы Белоруссии в знак протеста против насилия силовиков вышли на улицы в белой одежде
TikTok уличили в слежке за пользователями Android
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ. С соответствующей жалобой ассоциация обратилась к Минэнерго и ФАС и запросила проведение проверки "обоснованности" данных изменений.В источнике
С чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении
ассоциации.
Подробнее о событии
Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов
Комсомольская правда01:01