Экономика
Газета.RuРост цен на авиакеросин зафиксировали в России
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ. С соответствующей жалобой ассоциация обратилась к Минэнерго и ФАС и запросила проведение проверки "обоснованности" данных изменений.
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с чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении ассоциации.РЕН ТВвчера в 22:07
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Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов
Комсомольская правда01:01
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Происшествия
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUM вчера в 08:28
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Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 03:56
Происшествия
Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа
Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа, передает ТАСС со ссылкой на судью Елену Абрамову.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Вооруженные силы России подпишут новый контракт стоимостью 70 млрд руб. на поставку истребителей поколения "4++" Су-35, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра обороны страны Сергея Шойгу.
Газета.Ru 03:12
Происшествия
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Сын актёра Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца. Авария произошла в Новгородской области.
RT на русском вчера в 15:10
Общество
В Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой
В Белоруссии ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.
Коммерсантъ 03:03
Общество
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
Происшествия
Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне
Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну").
ТАСС 03:03
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Чемпион UFC Петр Ян проведет бой до конца 2020 года
Чемпион UFC Петр Ян до конца 2020 года проведет еще один поединок в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма).
Московский Комсомолец 02:40
Происшествия
Четверо человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
В регионе лабораторно подтвердили 88 новых случаев заражения COVID-19 Еще четверо пациентов с диагностированным коронавирусом скончались в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 02:09
Экономика
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.
REGNUM 01:32
Политика
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
Главный соперник Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну после того, как спецслужбы страны задержали ее на 7 часов.
Дума ТВ вчера в 03:19
Происшествия
ФСБ задержала в Ивановской области торговцев наркотиками
RT на русском 02:53
Общество
В России подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 5102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 902 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 03:45
Финансы
Экономист Гринберг предупредил о вероятной девальвации рубля
Экономист называет основную причину возможной девальвации – это дефицит государственного бюджета, который по результатам нынешнего года может составить три-пять триллионов рублей.
Evo-rus.com 03:02
Общество
Отдельным пенсионерам в России увеличат пенсию на 5686 рублей
По информации от Пенсионного фонда России, некоторым гражданам пенсионного возраста увеличат сумму пенсионных выплат на 5686 рублей.
ToDay News Ufa 03:18
Общество
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Российские школьники с 1 сентября сядут за парты в школах.
15-news.ru вчера в 15:46
Политика
Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:22
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписали из больниц в связи с выздоровлением 70 человек, об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 03:47
Происшествия
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщает «БелТА» 12 августа.
Известия 02:38
Происшествия
«Газпром» оштрафовали за загрязнение земли серой на Астраханском ГПЗ
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям оштрафовало на 225 млн рублей ООО "Газпром переработка" за загрязнение почвы серой, сообщила пресс-служба управления.
Интерфакс вчера в 14:37
Культура
У Евы Грин требуют более $130 млн за срыв съемок фильма
Культуромания 10 августа в 10:34
Наука
Врачи научились предсказывать скорую смерть пациента по глазам
ToDay News Ufa вчера в 17:18
Киберспорт
Канал VeRsuta заблокировали на Twitch
Twitch заблокировал канал комментатора Арена 'VeRsuta' Зурабяна. Об этом сообщил аккаунт StreamerBans в Twitter.
Dota2.ru 04:08
Технологии
Роскачество дало советы по избавлению от мошеннических звонков
Помочь защитить себя от звонков злоумышленников на мобильный телефон смогут настройки устройства, услуги операторов сотовой связи, а также специальные программы.
Evo-rus.com 04:19
Политика
Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День 01:58
Кино
Apple подписала контракт со студией Мартина Скорсезе
Согласно многолетнему контракту, Apple получает право первой претендовать на покупку всех проектов студии Sikelia Productions.
РБК 04:17
Общество
Названы вакансии с самыми высокими заработными платами в России
Специалисты в сфере IT и образования могут претендовать на высокую заработную плату. Такие данные показало исследование сервиса «Работа.ру».
Вечерняя Москва вчера в 20:34
Общество
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости вчера в 22:25