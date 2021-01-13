Рекордно высокие цены на газ подтолкнули Россию к тому, чтобы наладить проход танкеров в Азию по Северному морскому пути. Но для этого необходимы ледоколы, поскольку в зимний сезон танкер без дополнительной помощи по Севморпути может не пройти.

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