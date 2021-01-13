Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути
Рекордно высокие цены на газ подтолкнули Россию к тому, чтобы наладить проход танкеров в Азию по Северному морскому пути. Но для этого необходимы ледоколы, поскольку в зимний сезон танкер без дополнительной помощи по Севморпути может не пройти.В источнике
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Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути
Евразия Daily12 января в 03:24