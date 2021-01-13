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Что происходит 

Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Рекордно высокие цены на газ подтолкнули Россию к тому, чтобы наладить проход танкеров в Азию по Северному морскому пути. Но для этого необходимы ледоколы, поскольку в зимний сезон танкер без дополнительной помощи по Севморпути может не пройти.В источнике
Евразия Daily
Накануне.Ru
Взгляд.ру
ИАНЕД
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Россия ищет способ заработать на высоких ценах на газ в Азии

Секрет фирмывчера в 09:11
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Рост цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

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Чтобы продавать газ по сверхвысоким ценам в Азии, его будут поставлять по Севморпути уже с февраля

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Россия не сможет заработать на рекордно дорогом газе

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Всплеск цен на газ в Азии стимулирует зимние проводки по Севморпути

Коммерсантъвчера в 16:54
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Цена газа в Азии взлетела – туда по Севморпути уже спешат танкеры из России

ИАНЕД12 января в 05:25
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Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути

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