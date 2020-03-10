Энергетика
КоммерсантъРост цен на нефть марки Brent превышал 6%
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель. Цена нефти марки WTI поднималась до $32,38 (более 4%). Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%.
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