Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель. Цена нефти марки WTI поднималась до $32,38 (более 4%). Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%.
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Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Коммерсантъ23:29

Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%

Газета.Ru20:29

Нефть марки WTI начала дорожать в ходе торгов

Известия20:16

Цена нефти марки Brent выросла до $35,85

ТАСС20:48

Нефть марки WTI дорожает на 5%

RT на русском19:39

Рост цен на нефть превысил 6%

РБК22:25

Нефть марки WTI дорожает более чем на 5% после обвала ранее

РИА Новости19:04
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