Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПосле атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть

После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 12% - 13%. Это даже больше, чем прогнозировали эксперты.
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Аналитики допустили нефть по $100 за баррель после атаки дронов

РБК08:44

Цена на нефть после атаки на два НПЗ в Саудовской Аравии может вырасти до $100 за баррель

Эхо Москвы13:01

Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля

Коммерсантъ15:32

После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть

Комсомольская правда20:49

Аналитики спрогнозировали нефть по $100 после атаки на Саудовскую Аравию

Ведомости10:00

Аналитики предсказали рост цен на нефть после атак на саудовские НПЗ

Московский Комсомолец11:54

Аналитики допустили повышение цен на нефть до 100 долларов после атаки на объекты Саудовской Аравии

Дождь08:47
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Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году

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Газета.Ru 17:45
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Накануне ночью два йеменских беспилотных летательных аппарата, Qasef-K2 смогли совершенно беспрепятственно пройти через зоны воздушного пространства Саудовской Аравии, охраняемые системами противовоздушной обороны «Patriot» и уничтожить два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании «Saudi Aramco».
Avia.pro вчера в 03:34
Происшествия

В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета

В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.
Российская газета 21:21
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Две футбольные команды сошлись в рукопашной на стадионе в Махачкале

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Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов

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News.ru 18:21
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Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.
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Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.
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