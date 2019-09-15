Энергетика
Комсомольская правдаПосле атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть
После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 12% - 13%. Это даже больше, чем прогнозировали эксперты.
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Космос
Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Кубань 24 12 сентября в 17:03
Армия и оружие
Шесть ЗРК «Partiot» не смогли сбить беспилотники йеменских повстанцев, уничтоживших крупнейшие нефреперерабатывающие заводы. Видео
Накануне ночью два йеменских беспилотных летательных аппарата, Qasef-K2 смогли совершенно беспрепятственно пройти через зоны воздушного пространства Саудовской Аравии, охраняемые системами противовоздушной обороны «Patriot» и уничтожить два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании «Saudi Aramco».
Avia.pro вчера в 03:34
Происшествия
В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета
В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.
Российская газета 21:21
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Политика
Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе
Взгляд.ру вчера в 05:39
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии
Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.
News.ru 20:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала, за что убили ее гражданского мужа
В это воскресенье гостем нового выпуска провокационного шоу «Секрет на миллион» станет фигуристка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.
7Дней.ру 13 сентября в 13:00
Авто
Россияне отказываются оплачивать транспортные налоги
Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.
SakhalinMedia.ru 19:20
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Омск» выпустил крылатую ракету в Тихом океане.
Известия 20:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Происшествия
В Колумбии при крушении самолета погибли семь человек
В марте при аварийной посадке самолета авиакомпании Laser Airlines в Колумбии погибли все находившиеся на борту 12 человек, включая мэра поселения Тарайра на юго-востоке страны Дорис Лизет Виллегас Чара и ее семью.
РБК 20:23
Общество
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Космос
«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов
"Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 20:11
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.
Piter.tv вчера в 06:53
Транспорт
Дорожники при укладке асфальта на улице Народной упёрлись в гаражи
Подрядчик при укладке асфальта на улице Народной в микрорайоне Октябрьский Читы приостановил работы из-за стоящих на пути незаконных гаражей, сообщил на оперативном заседании администрации города 16 сентября заместитель сити-менеджера Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 20:08
Авто
Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40